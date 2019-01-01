في أولى رسائله بـ2019.. البابا يتجاهل مشاكل الكنيسة ويحذر من التشتت

في أولى رسائله في العام الجديد، تحسر بابا الفاتيكان، فرنسيس، اليوم الثلاثاء، على زوال الاتحاد من العالم وحذر من السعي وراء ربح مادي لا يفيد إلا قلة قليلة.

وفي قداس العام الجديد في كاتدرائية القديس بطرس، قال فرنسيس: “كم من تشتت وانزواء حولنا، العالم متصل بالكامل، ومع هذا يبدو تقطع الأواصر في تزايد”.

وأشاد البابا في عظته بعظمة الأمومة، وقال إن العالم الذي يتطلع للمستقبل وهو غافل عن “نظرة الأم” عالم قصير النظر.

وأضاف: “قد تزيد أرباحه كثيرًا، لكنه لن يرى بعد ذلك الآخرين أطفالًا، سيجني مالًا، لكن ليس للجميع، سنسكن كلنا في نفس البيت، لكن ليس كإخوة وأخوات”.

وتأتي كلمة العام الجديد بعد عام عاصف بالنسبة للبابا، الذي واجهت كنيسته سيلًا من الفضائح الجنسية عبر العالم لم يتمكن مرارًا من احتوائها.

وبرزت حدة الأزمة، أمس الإثنين، عندما استقال المتحدث باسم الفاتيكان ونائبته فجأة؛ عقب اختلافات حول إستراتيجية الاتصالات.

ولم يشر البابا فرنسيس لما أثاره ذلك من جلبة، لكنه دعا الكاثوليك للتشبث بالكنيسة، قائلًا: “الاتحاد أثمن من الفرقة”.

وحذر أيضًا من أن الكنيسة تخاطر بأن تصبح: “متحفًا جميلًا من الماضي”، إذا فقد الناس الشعور “بروعة العقيدة”.