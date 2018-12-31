إليزابيث وارن تبدأ “أولى خطواتها” لمنافسة ترامب في انتخابات 2020

بدأت “إليزابيث وارن”، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، ما قالت إنه “الخطوة الأولى” نحو خوض انتخابات الرئاسة لعام 2020، لتصبح أبرز عضو في الحزب الديمقراطي يعلن تحديه للرئيس دونالد ترامب.

وقالت الليبرالية “وارن” إن “خطوتها الأولى نحو الرئاسة تمحورت حول تشكيل لجنة استكشافية ستسمح لها بجمع التمويل لحملتها الانتخابية”.

وتأتي تلك الخطوة؛ بسبب توقعها بأن تكون هناك “منافسة متعددة الشخصيات في الحزب الديمقراطي على ترشيح الحزب للانتخابات، التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وفي وقت سابق، اشتبكت وارن (69 عامًا) التي انتخبت عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس في عام 2012 مع ترامب، الذي شكك في ادّعائها أن أجدادها من الهنود الحمر.

وأطلق عليها ترامب ساخرًا اسم “بوكاهنتس”، في إشارة إلى روايات عن ابنة زعيم قبيلة من الأمريكيين الأصليين حاربت الغزاة الإنجليز.

لكن “وارن” تمسكت بموقفها ونشرت مقطع فيديو تطرح فيه رؤية لطريق الفرص لجميع الأمريكيين، وليس للأثرياء فقط.

وقالت على تويتر: “يجب أن يكون بإمكان كل شخص في أمريكا أن يعمل بجد، وأن تحكمه نفس المجموعة من القواعد وأن يعتني الجميع بأنفسهم وبالناس الذين يحبونهم”.

وأضافت: “هذا ما أناضل من أجله. هذا ما أطلق بسببه لجنة استكشافية لمنصب الرئيس. أحتاج إليكم معي”.