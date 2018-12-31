السفير الأمريكي في لندن: بريطانيا بحاجة إلى “قيادة”

المصدر: ا ف ب

قال السفير الأمريكي في لندن، وودي جونسون، الإثنين، إنّ بريطانيا “بحاجة إلى قيادة” توجهها للخروج بشكل غير ضار من الاتحاد الأوروبي.

وصرح جونسون لإذاعة بي بي سي: “لقد زرت جميع أنحاء ويلز وأيرلندا وأسكتلندا وكذلك إنجلترا، وأشعر أن البلاد بحاجة إلى قيادة”.

وأضاف أنّ جزءًا من المسؤولية يقع على البرلمان الذي أبدى معارضة لاتفاق الانسحاب، الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل.

وأضاف جونسون: “تستطيع أن ترى الإحباط مما يفعله أعضاء البرلمان، لجهة تحقيق ما أراده الناس عندما صوتوا في الاستفتاء”.

وقلل جونسون كذلك من احتمال أن تتوصل لندن وواشنطن بسرعة إلى اتفاق تجارة جديد، عند بدء سريان بريكست في 29 آذار/مارس.

وشكّلت تلك التصريحات ضربة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي قالت إنّ بريطانيا ستتمكن من إبرام اتفاقات تجارية جديدة أفضل عند خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وردًا على سؤال عن تصريحات جونسون، قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: “نريد اتفاق تجارة طموحًا، ونحن مستعدون لإبرام مثل هذا الاتفاق كأولوية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

واضطرت ماي إلى تأجيل التصويت على المشروع، والذي كان مقررًا في كانون الأول/ديسمبر، بعد اعترافها بأنها تواجه هزيمة قاسية.

وتكثف الحكومة البريطانية استعداداتها لتجنب حدوث فوضى في حال خروج البلاد من الاتحاد بدون اتفاق.

وتؤكد ماي كذلك أن فرقها مشغولة بالتفاوض على اتفاقات تجارة جديدة مع كبار الشركاء التجاريين، مثل الولايات المتحدة.