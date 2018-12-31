صادق لاريجاني يحذر من احتجاجات ضد النظام الإيراني في 2019

حذر رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق أملي لاريجاني، يوم الإثنين، من احتجاجات شعبية ضد النظام في عام 2019، على غرار ما جرى في احتجاجات قادتها المعارضة الإصلاحية في 2009، والتي خلفت عشرات القتلى وآلاف المعتقلين.

ونقلت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية عن لاريجاني، قوله إن “هناك مؤامرات مستمرة ضد إيران، والمعطيات تؤكد على احتمالية تكرار فتنة عام 2009 خلال عام 2019”.

ويصف النظام الإيراني وأنصاره الاحتجاجات الشعبية التي جرت عام 2009، بأنها “فتنة”، ويطالب بإعدام قادتها، وهما مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذان يخضعان للإقامة الجبرية منذ عام 2011، وجاءت تلك الاحتجاجات بعد اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد.

وتأتي تصريحات صادق لاريجاني، بعد يوم من تعيينه رئيسًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام، خلفًا للراحل محمود الهاشمي الشاهرودي، الذي توفي الإثنين الماضي؛ بسبب مرض عضال، عن عمر ناهز السبعين عامًا.

وتشهد مناطق مختلفة من إيران، بين الحين والآخر، احتجاجات يقودها عمال وطلاب وعاطلون عن العمل، يطالبون بتحسين الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في البلاد، في ظل العقوبات الأمريكية وانهيار العملة المحلية.