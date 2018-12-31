روسيا تلغي تسليم إيران 20 طائرة مدنية بسبب العقوبات الأمريكية

ألغت الحكومة الروسية تسليم نظيرتها الإيرانية 20 طائرة مدنية من طراز “سوخوي سوبرجت 100″؛ بسبب عدم موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية OFAC، في ظل العقوبات ضد طهران.

وقال أمين رابطة شركات الطيران الإيرانية، مقصود أسعدي ساماني، لوكالة الأنباء العمالية الإيرانية “إيلنا” اليوم الإثنين، إن “روسيا رفضت تسليم إيران 20 طائرة سوخوي على الرغم من توقيع اتفاقية بين البلدين بشأن تلك الطائرات”.

وأضاف ساماني أن “الحكومة الروسية قالت إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، رفض منحها رخصة لتسليم 20 طائرة مدنية من طراز سوخوي سوبرجت إلى الحكومة الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية ضد طهران”.

ورجح أن تتجه شركات الطيران الإيرانية إلى شراء طائرات مستعملة، مشيرًا إلى أن “مصير العقد المبرم بين إيران وروسيا بشأن طائرات سوخوي أصبح مجهولًا”.

وكان أمين جمعية شركات الطيران الإيرانية قد قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن “الحكومة الروسية وضعت شرطًا لبيع إيران طائرات من طراز سوخوي سوبرجت 100 للأغراض المدنية”، مشيرًا إلى أن “الشرط يتطلب موافقة الولايات المتحدة على بيع هذا النوع من الطائرات إلى إيران”.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، عن وجود اتفاق وتنسيق بين طهران وموسكو لبيع إيران طائرات من طراز سوخوي سوبرجت 100، لتحديث أسطول النقل الجوي لجمهورية إيران الإسلامية.

وصممت الطائرات المدنية الروسية من طراز “سوخوي سوبرجيت 100” لحمل ما يصل إلى 98 راكبًا على مسافة حوالي 4400 كيلومتر.

يذكر أن قطاع الطيران في إيران، يعاني من مشاكل من بينها نقص حاد في قطع غيار الطائرات وعدم القدرة على شراء طائرات جديدة، بسبب العقوبات الأمريكية التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على طهران.