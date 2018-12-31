روسيا تعتقل أمريكيًّا في موسكو للاشتباه في تجسسه‎

أفادت وكالات أنباء محلية أن جهاز الأمن الداخلي الروسي أعلن، اليوم الاثنين، اعتقال مواطن أمريكي للاشتباه في تجسسه بالعاصمة موسكو.
وأضاف جهاز الأمن الداخلي أنه تم فتح قضية جنائية ضد الأمريكي، الذي اعتقل في الـ28 من ديسمبر / كانون الأول الجاري.
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تم فتح قضية جنائية ضد الأمريكي الذي اعتقل
المصدر: رويترز
أفادت وكالات أنباء محلية أن جهاز الأمن الداخلي الروسي أعلن، اليوم الاثنين، اعتقال مواطن أمريكي للاشتباه في تجسسه بالعاصمة موسكو.
وأضاف جهاز الأمن الداخلي أنه تم فتح قضية جنائية ضد الأمريكي، الذي اعتقل في الـ28 من ديسمبر / كانون الأول الجاري.