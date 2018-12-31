زعيم كوريا الشمالية يبعث رسالة لترامب بشأن المحادثات النووية‎

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون “رسالة مصالحة” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط توقف المفاوضات النووية وذلك حسبما ذكر تقرير لصحيفة تشوسون إلبو الكورية الجنوبية اليوم الاثنين.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر دبلوماسي لم تذكر اسمه إن رسالة كيم إلى ترامب سُلمت يوم الجمعة عبر قناة لم يتم تحديدها وكانت تصالحية. ولم يتضمن التقرير تفاصيل بشأن مضمون الرسالة، ولكنه قال إنها تتعلق بالمحادثات الأمريكية الكورية الشمالية.

وكان مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن قد ذكر يوم الأحد أن كيم بعث برسالة إلى نظيره الكوري الجنوبي قائلاً إنه يريد عقد مزيد من لقاءات القمة بين الكوريتين العام المقبل بهدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي .

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية أو السفارة الأمريكية في سول على التقرير الخاص برسالة كيم لترامب لدى اتصال رويترز بهما، ولم يتسن لمكتب مون تأكيد تقرير تشوسون إلبو.

وقال متحدث باسم مون خلال إفادة صحفية اليوم الاثنين”هناك قناة حوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة تتبادلان من خلالها اتصالات فعالة، ولكن لا يمكنني معرفة ما إذا كانت قد اتخذت شكل رسائل أو شيء آخر”.

وكان كيم قد تعهد بالعمل نحو نزع السلاح النووي خلال لقاء قمة مع ترامب في سنغافورة في يونيو حزيران. ولكن كلاً من الطرفين يواجه صعوبة في تحقيق تقدم في هذا الأمر.

ولم يحدّد أيضًا الجانبان بعد موعدًا جديدًا لاجتماع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمسؤول الكوري الشمالي الكبير كيم يونج تشول بعد إلغائه بشكل مفاجئ في نوفمبر تشرين الثاني.