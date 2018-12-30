تعيين رجل الدين المتشدد “لاريجاني” رئيسًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران

عيّن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، رجل الدين المتشدد صادق لاريجاني رئيسًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام، خلفًا للراحل محمود الهاشمي الشاهرودي الذي توفي الإثنين الماضي بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا.

وذكر الموقع الرسمي لخامنئي، أن الأخير أصدر “قرارًا يقضي بتعيين صادق آملي لاريجاني رئيسًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام، وعضو فقهاء مجلس صيانة الدستور في إيران”.

ويتولى صادق وهو شقيق رئيس البرلمان علي لاريجاني في الوقت الحاضر منصب رئيس السلطة القضائية ومن المقرر أن تنتهي ولايته التي تستمر ثماني سنوات، في يونيو العام المقبل.

ويعد مجمع تشخيص مصلحة النظام أحد أهم أجهزة الحكم في إيران، ويتكون من 45 عضوًا من الخبراء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتم اختيارهم من قبل المرشد الأعلى.

وتتمحور مهمة المجلس حول حل الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور في حال نشوب أزمة بينهما، وتصبح قراراته بشأن خصومة الهيئتين نافذة بعد مصادقة المرشد الأعلى عليها.