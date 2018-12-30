أبناء عناصر داعش.. روسيا تعيد 30 طفلًا من العراق

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية، أن بلاده استلمت من العراق 30 طفلًا روسيًا من أبناء متشددات روسيات محكومات في العراق، وقتل أزواجهن في صفوف تنظيم داعش.

ونقلت “فرانس برس” عن المسؤول قوله، إن “السلطات الروسية باشرت، اليوم الأحد، إجلاء 30 طفلًا من أصل روسي من العراق، بعدما تم الانتهاء من استصدار الوثائق المطلوبة لهم، واستكمال الإجراءات اللازمة”.

وتتراوح أعمار الأطفال بين 3 و10 سنوات، من كلا الجنسين.

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، أكد أن هؤلاء الأطفال سيصلون إلى روسيا، الأحد، موضحًا أن من بينهم 24 طفلًا من داغستان، وثلاثة من الشيشان.

ومنتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتهمت ناشطة شيشانية جهاز الأمن الروسي “أف أس بي”، بوقف المساعي لإعادة أرامل وأطفال مقاتلين روس في تنظيم داعش من سوريا والعراق.

وقالت خيدا ساراتوفا حينها، إن هناك “أكثر من ألفين منهم في سوريا والعراق”، مشيرة إلى عودة نحو 100 امرأة وطفل معظمهم من منطقة القوقاز إلى روسيا.

وكان آلاف الروس توجهوا إلى سوريا والعراق، في السنوات الأخيرة؛ للانضمام إلى صفوف المتشددين، بحسب تقديرات أجهزة الأمن الروسية، حيث اصطحب بعضهم عائلاتهم.

وصدرت في الأشهر الأخيرة في العراق، أحكام بالإعدام بحق أكثر من 300 شخص، بينهم نحو 100 أجنبي، كما حكم على آخرين بالمؤبد؛ بتهمة الانتماء إلى التنظيم المتشدد.

وبين هؤلاء، مدانات معظمهن من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.