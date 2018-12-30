إيران تزعم: السعودية قدمت دعمًا ماليًا لأحد قادة احتجاجات 2009

زعم المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجي، الأحد، أن السعودية قدمت دعمًا لزعيم حزب الثقة الإيراني المعارض مهدي كروبي، أحد قادة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران العام 2009، والتي اندلعت على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال إيجي في الذكرى السنوية لإخماد الاحتجاجات التي قادها كروبي وحليفه الإصلاحي مير حسين موسوي، إن “السعودية قدمت دعمًا ماليًا لمهدي كروبي”، دون أن يقدم أي دليل على هذا الادعاء.

وأوضح في مقابلة مع وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أن “المعلومات المتوافرة لدى جهاز الاستخبارات الإيراني، واعتراف أحد الأشخاص المقربين من مهدي كروبي، يؤكدان أن الأخير حصل على دعم مالي من السعودية وبعض دول الخليج العربي”.

وأضاف أن “كروبي ادعى في إحدى الجلسات معه في مقر إقامته الجبرية بطهران، أن أحد رجال الدين، الذي كان في السابق سفيرًا لإيران، سيجمع المال من أجلك”.

وذكر موقع “راديو فردا” المعارض، والمتحدث باسم السلطة القضائية، أن السفير المقصود، هو محمد رضا نوري شاهرودي، وهو الآن سفيرًا لإيران في العاصمة العُمانية مسقط، ويعد من كبار الشخصيات المقربة من المعارض مهدي كروبي.

وخرج أنصار النظام الإيراني، يوم الأحد، في تظاهرات بعدد من المناطق، في ذكرى ما أسموها “إخماد فتنة 2009″، والتي تصادف يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول.

ويخضع القيادي في التيار الإصلاحي مير حسين موسوي، للإقامة الجبرية مع حليفه مهدي كروبي دون تقديمهما للمحاكمة منذ العام 2009.