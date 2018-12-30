يونكر: الاتحاد الأوروبي لا يحاول إبقاء بريطانيا عضوا فيه

قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لا يحاول إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد ويريد بدء مناقشة مستقبل العلاقات في اللحظة التي يوافق فيها البرلمان البريطاني على الخروج من الاتحاد وذلك إلى حد ما للتركيز على وحدته قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/ أيار.

وقال يونكر في مقابلة مع صحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية ” يجري التلميح إلى أن هدفنا هو إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بكل السبل الممكنة. هذه ليست نيتنا. كل ما نريده هو وضوح علاقاتنا في المستقبل. ونحن نحترم نتيجة الاستفتاء”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء التفاوض على اتفاق جديد مع بريطانيا بعد موافقة البرلمان البريطاني مباشرة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر الآن إجراء تصويت في الأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير كانون الثاني.

وقال يونكر أيضا إنه يجب أن تتوافق بريطانيا على الخطوة التي ستتخذها.

وأضاف “وبعد ذلك بلغونا بما تريدونه”.

وقال “إنني أعمل على اعتبار أنها ستنسحب لأن هذا ما قرره شعب المملكة المتحدة”. ورفض يونكر مناقشة ما إذا كانت بريطانيا ستجري تصويتا ثانيا بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وقال “هذا أمر يرجع إلى البريطانيين”.