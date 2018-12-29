الشرطة الألمانية: لا دوافع إرهابية في حادث مطار هانوفر

أكدت الشرطة الألمانية، عدم وجود “أي دوافع إرهابية” في حادثة اقتحام سيارة لحاجز أمني بمطار هانوفر، وسط البلاد، السبت.

وقالت شرطة مدينة هانوفر إنّ “دوافع حادث مطار هانوفر غير معروفة حتى الآن، إلا أنه لا توجد أدلة على خلفية إرهابية”، حسبما نقلت “الإذاعة الألمانية”.

وفي وقت سابق مساء السبت، أوقف المطار رحلاته الجوية، بعد أن قاد رجل سيارته إلى منطقة توقف الطائرات قبل أن تتمكن الشرطة من إيقافه والقبض عليه.

وحتى الساعة (20:55 ت.غ)، لم تكشف السلطات عن موعد استئناف الرحلات.

وأوضحت الشرطة أنّ منفذ الواقعة “سائق في العشرين من عمره”، وقالت إنها “لم تتمكن من تحديد هويته كونه لا يحمل بطاقة شخصية”، وفق المصدر ذاته.