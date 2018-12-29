حزب “البيت اليهودي” ينسحب من حكومة نتنياهو قبل انتخابات أبريل

انسحب حزب البيت اليهودي من حكومة الاحتلال الائتلافية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم السبت “من أجل استمالة المزيد من الناخبين العلمانيين” قبل الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان، وفق زعماء الحزب.

ولا يشكل انسحاب الحزب الديني القومي أي تهديد مباشر لنتنياهو، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيفوز بسهولة بولاية خامسة. لكن الانسحاب يشير إلى أن شركاءه اليمينيين مهتمون بكسب أصوات من المعارضة المنتمية ليسار الوسط، والتي انتعشت بفضل ترشيح الجنرال الإسرائيلي السابق بيني جانتس.

وقال زعيم حزب البيت اليهودي ووزير التعليم، نفتالي بينيت، للصحفيين، إنه ونائبته وزيرة العدل إيليت شاكيد انسحبا من الائتلاف الحاكم لتشكيل “حزب جديد يضم الدينيين والعلمانيين سويًا… في شراكة حقيقية”.

وقال بينيت، إن حزب “الطريق الجديد” سينتهج مثل حزب البيت اليهودي سياسات أمنية صارمة بما في ذلك معارضة إقامة دولة فلسطينية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان حزب البيت اليهودي مستمر أيضًا كحزب.

وكان حزب البيت اليهودي، قد حصل على دعم المستوطنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية ويملك ثمانية مقاعد في الكنيست الذي يضم 120 مقعدًا.