ألمانيا.. إغلاق مطار هانوفر بعد اقتحام رجل بسيارته منطقة توقف الطائرات

أوقف مطار هانوفر بألمانيا الرحلات الجوية اليوم السبت، بعد أن قاد رجل سيارته إلى منطقة توقف الطائرات، قبل أن تتمكن الشرطة من إيقاف سيارته والقبض عليه.

وقالت شرطة هانوفر على تويتر “الرحلات الجوية متوقفة حاليا”، مضيفة أن الرجل دخل بسيارته إلى منطقة توقف الطائرات في حوالي الساعة 3.40 مساء (1440 بتوقيت جرينتش). وتابعت “التحقيق في الدافع (وراء الواقعة) مستمر”.

وذكرت صحيفة بيلد اليومية، أن سيارة الرجل تحمل لوحة أرقام بولندية.

وقالت إن الشرطة تحقق لمعرفة إن كان الرجل مختلا عقليا أو وقع تحت تأثير المخدرات أو كان يرغب في تنفيذ هجوم أو أن شخصا آخر ساعده في الدخول بسيارته إلى المنطقة التي يتم فيها إنزال الركاب من طائراتهم.

ولم يتضح إلى متى ستظل حركة الطيران متوقفة.