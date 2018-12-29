رئيس الصين يأمل في إقامة علاقات منسقة ومستقرة مع أمريكا‎

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إنه يأمل في “إقامة علاقات منسقة ومستقرة وقائمة على التعاون مع الولايات المتحدة”.

وقالت وكالة أنباء “شينخوا” التي تديرها الدولة، إن “شي قال إن فريقين من الجانبين يعملان بنشاط لتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة.”

وأضافت الوكالة، أن “شي يأمل في التقاء الفريقين عند نقطة مشتركة ويتوصلان إلى اتفاق يفيد الجانبين بأسرع ما يمكن”.

وقال ترامب في الاتصال الهاتفي، إن “المحادثات والمشاورات مع الصين تحقق تقدمًا إيجابيًا وإنه يأمل في التوصل إلى نتائج تصب في مصلحة الصين والولايات المتحدة والعالم”، طبقًا لما ذكرته “شينخوا”.

وقالت الوكالة إن الزعيمين قدّما أيضًا التهاني بمناسبة العام الجديد لشعبي البلدين.