حفيد الخميني: لا يوجد ضمانات لبقاء النظام في إيران

قال حسن الخميني، حفيد مؤسس النظام الإيراني الراحل روح الله الخميني، اليوم السبت، إنه “لا توجد ضمانات لاستمرار وبقاء النظام في ظل عدم رضا الشعب عن أداء السلطات الحاكمة”.

ونقل موقع “جماران” الإخباري التابع لأسرة الخميني، عن حسن قوله خلال مراسم أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية، لوفاة إمام جمعة مدينة عبادان السابق، غلام حسين جمي، “ليس هناك ما يضمن أننا سنبقى في السلطة والحكم والبقية يذهبون”.

وأضاف: “لقد أصبحنا نبتعد يومًا بعد آخر عن البقاء في السلطة كما أن عدم التزامنا بالقواعد الأساسية ولّد حالة من الغضب الشعبي في إيران ضد النظام، وأصبحت الساحة تخرج من قبضتك”، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي من دون تسميته والأسباب التي يتحدث عنها مراقبون لانهيار النظام والحكومة.

وتابع حفيد مؤسس النظام الإيراني أنه “يجب على المرء أن يخاف من اليوم الذي تنهار فيه المقاعد وتتغير الأدوار، وإن بقاء النظام يتطلب أن يشعر الناس بالرضا بأي شكل من الأشكال، وليس استخدام سياسة الفرض على المجتمع”.

ووصف حسن الخميني، حكومة الرئيس حسن روحاني التي دعمها في الفترة الماضية بأنها “حكومة سيئة”، بسبب ما وصفه بـ”استمرار الانتهاكات وإكراه الناس وعدم الاستماع لمطالبهم”.

وحسن الخميني، يعد من كبار الداعمين للتيار الإصلاحي في إيران، كما أنه وجّه في الفترة الماضية سلسلة من الانتقادات للحكومة الإيرانية والنظام بسبب تعاطيهم الوحشي مع الاحتجاجات.