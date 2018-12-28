البنتاغون والتحالف الدولي ينفيان دخول النظام السوري إلى “منبج”

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”، أنباء دخول قوات النظام السوري إلى مدينة منبج في محافظة حلب (شمال).

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر”، يوم الجمعة، أكد التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، عدم صحة المعلومات المتعلقة بالتغييرات التي طرأت على القوات العسكرية في مدينة منبج السورية.‎

وأضاف أن قوات التحالف (عملية العزم الصلب) لم “ترَ أي مؤشر على صحة الادعاءات الخاصة بدخول قوات النظام السوري لمنبج”.

وتابع: “ندعو الجميع إلى احترام منبج وسلامة مواطنيها”.

من جهة أخرى، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، طلب عدم الكشف عن اسمه،”إن أنباء دخول قوات النظام السوري إلى منبج غير صحيحة”.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، قالت وحدات حماية الشعب الكردية، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن عناصرها خرجوا من منبج، ودعت قوات النظام السوري إلى تسلمها. وإثر ذلك، أذاع النظام بيانًا مصورًا يزعم فيه دخول قواته المدينة.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن النظام السوري يقوم بـ”عملية نفسية” في منبج شمالي سوريا، موضحًا أنه لا شيء مؤكدًا حتى اللحظة حول ذلك على الأرض.