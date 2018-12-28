“كرمبل” الألمانية توقف التعامل مع إيران

أعلنت شركة “كرمبل” الألمانية لقطع الغيار مساء أمس الخميس عن وقف تصدير وبيع منتجاتها لإيران؛ بعد ثبوت استخدام نظام طهران هذه القطع في تصنيع الصواريخ.

وأفادت صحيفة “كيهان” في نسختها اللندنية أن الحرس الثوري الإيراني استغل قطع غيار شركة كرمبل التي تتميز منتجاتها بازدواجية الاستخدام في تصنيع الصواريخ ومعدات حربية.

واعتبر تقرير الصحيفة أن هذا القرار جاء نتيجة مباحثات بين السفير الأمريكي في برلين وعدد من مدراء الشركات الألمانية في خضم معركة الضغط السياسي-الاقتصادي على النظام الإيراني.

وعلّق موقع “ديلي واير” على قرار الشركة الألمانية بوقف تعاملها مع إيران، حيث اعتبر أن هذه الخطوة ضربة جديدة لقوات الحرس الثوري لا سيما في ملف تصنيع وإرسال الأسلحة لقواته في المنطقة وبالأخص في سوريا.

بدوره أكد المتحدث باسم شركة كرمبل، راينر ويسترمان، أن الشركة لم تُسلم إيران أية قطع غيار منذ عدة أشهر ماضية بعد إفادة تقارير أمنية باستغلال طهران هذه القطع في تصنيع أسلحة.

وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية قد نقلت العام الماضي عن مصادر أمنية أن بعض الشركات الألمانية قدمت تكنولوجيا وتقنيات لإيران عملت الأخيرة على استغلالها في تصنيع أسلحة وتطوير صواريخ.

وفي آخر تطورات القرارات الألمانية في ملف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، أفادت صحيفة بيلد في 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري وقف برلين رحلات شركة ماهان إير الإيرانية لأراضيها بدءًا من العام الجديد 2019.

وجاء قرار السلطات الألمانية بوقف رحلات ماهان إير (المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية) بعد ثبوت تورط الشركة في نقل أسلحة وأفراد مسلحين للحرس الثوري إلى دول بالمنطقة أبرزها سوريا ولبنان.