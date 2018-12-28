انتصار جديد لحملة المقاطعة.. بنك “HSBC” يسحب استثماراته من شركة سلاح إسرائيلية

أعلن بنك (HSBC) البريطاني، سحب استثماراته من كبرى شركات صناعة السلاح في إسرائيل (إلبيت)، بسبب استخدام أسلحتها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية 20، قرر البنك البريطاني سحب كامل استثماراته من شركة تصنيع السلاح الإسرائيلية، لأنها تقوم بترويج وتجربة السلاح من خلال استخدامه ضد المدنيين.

وعبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BDS)، عن “كامل شكرها للبنك البريطاني الذي استجاب بعد حملة شعبية واسعة بإنهاء دعمه المالي للجيش الإسرائيلي”.

وأضافت اللجنة الوطنية، أن “بنك HSBC تلقى رسائل من أكثر من 20 ألف شخص، تطالبه بوقف التربح من الاحتلال الإسرائيلي”.

كما شهد البنك احتجاجات أمام 40 فرعًا محليًا للبنك في المملكة المتحدة، فضلًا عن حملة إعلامية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت الأيام الماضية، نشاطًا كبيرًا في الحملات الفلسطينية التي تدعو إلى مقاطعة وعزلة إسرائيل، فيما شكلت إسرائيل لجنة مضادة مدعومة بموازنة ضخمة لمواجهة حملات المقاطعة التي تستهدفها خاصة في دول الاتحاد الأوروبي.