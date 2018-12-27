وكالة إيرانية: قاسم سليماني في طهران ولم يصب بسوريا (صور)

سلطت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الخميس، الضوء على مشاركة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، في مراسم تأبين رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام محمود هاشمي الشاهرودي، الذي توفي يوم الإثنين الماضي.

ونشرت وكالة أنباء “تسنيم” الذراع الإعلامي للحرس الثوري، صورة للجنرال قاسم سليماني وهو يتواجد في مراسم العزاء الذي يحضره كبار المسؤولين ويقيمه المرشد علي خامنئي، صباح اليوم الخميس، بمكتبه في العاصمة طهران.

وقالت الوكالة معلقة: “إن الجنرال قاسم سليماني يشارك في مراسم تأبين الراحل هاشمي الشاهرودي”.

يأتي ذلك بعدما تناقلت وسائل إعلام عالمية وإسرائيلية، نبأ مقتله في الهجوم الإسرائيلي، أول أمس، الذي استهدف العاصمة السورية دمشق.

وأطلقت إسرائيل، مساء الثلاثاء، صواريخ على مواقع بالقرب من دمشق، حسبما ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية، بينما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تصدى لصاروخ مضاد للطيران، أطلق من سوريا.

وشنت إسرائيل، في السابق، عمليات قصف في سوريا، استهدفت منشآت عسكرية لنظام الأسد والميليشيات والقوات الإيرانية المتواجدة في سوريا، بالإضافة إلى استهداف مواقع عسكرية لميليشيا حزب الله اللبناني.