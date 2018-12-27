تقرير: روسيا قد توسع نطاق حماية صواريخ إس-300 ليشمل أجواء لبنان

أفاد موقع ديبكا العسكري الإسرائيلي، أن روسيا تدرس توسيع نطاق الحماية لمنظومة صواريخ إس-300، التي نشرتها في سوريا مؤخرًا، لتشمل أجواء لبنان أيضًا ردًا على غارات نفذتها مقاتلات إسرائيلية قرب دمشق، الثلاثاء الماضي.

وأشار الموقع، في تقرير نشره مساء أمس، إلى أن موسكو تدرس ردًا انتقاميًّا على تلك الهجمات، لأنها استهدفت مقر قيادة الفرقة السورية الرابعة التي تشكل أساس الوحدات العسكرية المكلفة بحماية رئيس النظام بشار الأسد، الذي تدعمه موسكو، مضيفًا أن القرار بشأن طبيعة هذا الرد سيتم اتخاذه خلال أيام قليلة.

وفي إشارة إلى بيان وزارة الدفاع الروسية الذي اتهمت فيه الطائرات الإسرائيلية بتهديد رحلتين جويتين مدنيتين في دمشق وبيروت خلال الغارات، قال التقرير إن “هذا البيان الغاضب يمكن أن يعتبر رسالة لإسرائيل بأن الكرملين وقادة الجيش الروسي يدرسون خيارات للرد على الغارات الإسرائيلية على سوريا.”

وأضاف: “أحد احتمالات الرد هو توسيع نطاق حماية منظومة الدفاع الجوي إس-300 وإس-400 المكلفة بحماية الأجواء السورية لتشمل لبنان.. والحقيقة أن ستار الأمان هذا سيوفر الحماية أيضًا لحزب الله في لبنان.”

ووفقًا للتقرير، فإن موسكو اعتبرت أن إسرائيل بمهاجمتها الفرقة الرابعة بالجيش السوري تجاوزت الحد المقبول في العلاقات بين البلدين “حتى وإن كانت القوات الإيرانية وميليشيا حزب الله متواجدة في تلك القاعدة.”