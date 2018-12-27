ابنة رفسنجاني: النظام الإيراني منهار وحكومة روحاني فاشلة

قالت الناشطة الإصلاحية الإيرانية “فائزة رفسنجاني”، ابنة رئيس تشخيص مصلحة النظام في إيران الراحل هاشمي رفسنجاني، إن النظام في بلادها الذي يقوده المرشد علي خامنئي، منهار من حيث المحتوى والمضمون، واصفة في الوقت ذاته حكومة الرئيس حسن روحاني بـ”الفاشلة”.

وذكرت فائزة في حوار مع صحيفة “مستقل” الإيرانية نشرته في صفحتها الأولى، اليوم الخميس، أن “نظام الجمهورية الإسلامية منهار من حيث المحتوى والمضمون، وأن عدم حدوث الإنهيار الكامل للنظام، يعود لوجود قلق لدى الشعب الإيراني بشأن من سيأتي بعد هذا النظام ورموزه”.

وأضافت أنه “من المرجح جدًا حدوث الانهيار والسقوط التام للنظام، لأن أسسه غير صحيحة، وأنه مستمر بشكل رئيس من خلال التخويف والمشاكل التي يخلقها”.

وتابعت الناشطة الإصلاحية: “في الوقت الحالي فإن أغلبية الشعب الإيراني من أصحاب الوظائف والأعمال الحرة، كما هو في المثال البارز سائقي الشاحنات والمعلمين والمتقاعدين أصبحوا غير راضين ويقومون بالاحتجاجات بشكل مستمر”.

وحول الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، قالت فائزة هاشمي، إنها ليست متأكدة من المشاركة، متسائلة: “ما قيمة الانتخابات إذا ما اختار المواطنون شخصًا تكون قراراته بعد الانتخاب مختلفة؟”.

ويتجاهل النظام الإيراني مطالب الشعب المتعلقة بتحسين أوضاعه المعيشية وحل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد في ظل عقوبات أمريكية شديدة، فيما تحاول أجهزة إعلام النظام وتصريحات قياداته الهروب من هذه الأزمة وتجاهلها.

وصعد الشعب الإيراني ولأول مرة منذ احتجاجاته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مطالبه بالدعوة المتمثلة بإسقاط النظام ومحاكمة رموزه.