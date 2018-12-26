ترامب يغادر العراق.. وبغداد توضح سبب إلغاء اجتماعه مع قياداتها

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العراق، بعد زيارة خاطفة استمرت 3 ساعات ونصف، الأربعاء.

ورافق ترامب في زيارته، زوجته ميلانيا، ومجموعة صغيرة من المساعدين، ومسؤولين في جهاز أمن الرئاسة، وعدد من الصحفيين.

وأظهرت صور للزيارة، ترامب وزوجته وهما يشاركان جنودًا أمريكيين بعيد الميلاد، في قاعدة عين الأسد، غرب بغداد.

وفي كلمة له من القاعدة، أكد ترامب بقاء قوات بلاده في العراق، مدافعًا في الوقت نفسه عن قرار الانسحاب من سوريا.

وأكد مكتب رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، أن السلطات الأمريكية أبلغت بغداد بزيارة ترامب قبل موعدها.

وأشار المكتب في بيان له، إلى أن الاجتماع بين ترامب والقيادة العراقية ألغي بسبب “تباين في وجهات النظر حول كيفية إجرائه”.

وأضاف أن ترامب وجه دعوة إلى عبدالمهدي لزيارة واشنطن.

وهذه أول زيارة لترامب إلى منطقة صراعات بعد عامين تقريبًا من رئاسته، وعقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.