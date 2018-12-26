وفد تركي يزور روسيا لتنسيق ما بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، الأربعاء، أن وفدًا تركيًا رفيعًا يزور روسيا، السبت المقبل؛ بهدف تنسيق ما بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وأوضح جليك، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب في العاصمة أنقرة، أن الوفد يضم وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

كما أشار جليك إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، سيزور تركيا، مطلع العام المقبل، في خطوة أخرى يُنظر لها كمحطة جديدة من التنسيق بين الولايات المتحدة وأنقرة بخصوص الخطوة الأمريكية.