الرئيس الأوكراني يعلن إنهاء العمل بقانون الطوارئ

أعلن الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، الأربعاء، إنهاء العمل بقانون الطوارئ، الذي كان قد أعلن عنه في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في مناطق حدودية عدة من البلاد، نتيجة مواجهة بحرية مع روسيا قبالة شواطئ جزيرة القرم التي ضمتها الأخيرة بشكل أحادي.

وقال بوروشنكو خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين عبر التلفزيون: “ينتهي العمل بقانون الطوارئ اليوم عند الساعة 14.00 (12.00 ت غ).

وبعد مواجهة بحرية بين البلدين في البحر الأسود في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتهم بوروشنكو روسيا بتعزيز قواتها بشكل كبير على الحدود بين البلدين، وتخوف من نشوب “حرب شاملة”.

وإثر هذه المواجهة أعلنت أوكرانيا قانون الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا.

واعتبرت هذه المواجهة الأخطر بين البلدين منذ قيام روسيا عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم، واندلاع النزاع الدامي في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية وانفصاليين أوكرانيين موالين لروسيا.

ومطلع كانون الأول/ديسمبر الحالي، ظهرت مؤشرات تهدئة، وأعلنت كييف أن موسكو سمحت جزئيًا بالدخول إلى بحر آزوف.

وينتهي سريان قانون الطوارئ أصلًا الأربعاء، غير أن السلطات تبنّت موقفًا ملتبسًا بشأن نيتها تمديد هذا الإجراء المثير للجدل، الذي يجوز بموجبه تعبئة المواطنين، والتحكّم بوسائل الإعلام، والحدّ من التجمّعات العامة.