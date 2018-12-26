لهذا السبب.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يقدم استقالته

قدَّم سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه في الأمم المتحدة، لرغبته بالعودة إلى إسرائيل من أجل الترشح في الانتخابات الإسرائيلية عن قائمة حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية السابعة، كان من المقرر أن يترك دانون منصبه، في فبراير/ شباط 2019، لكنه قرَّر الاستقالة مبكرًا للالتحاق بالانتخابات الإسرائيلية.

وشغل دانون عدة مناصب وازنة في ائتلافات حكومية، من بينها منصب وزير العلوم والتكنولوجيا، ومنصب نائب وزير الدفاع.

وتم تعيينه سفيرًا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في أكتوبر 2015. وخلال فترة ولايته، تم انتخابه لرئاسة اللجنة القضائية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان أول إسرائيلي يرأس لجنة دائمة تابعة للأمم المتحدة.