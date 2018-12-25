الرئاسة الفرنسية تتبرأ من “موفد” يجري مقابلات باسم ماكرون

المصدر: ا ف ب

أعلن قصر الإليزيه يوم الثلاثاء أن ألكسندر بينالا “ليس موفدًا رسميًا ولا غير رسمي” للرئاسة الفرنسية بعد نشر معلومات صحافية أشارت إلى زيارة قام بها إلى تشاد مؤخرًا المعاون السابق للرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي تبرؤ من بينالا قالت الرئاسة الفرنسية:”ليس لدينا أبدًا وسطاء في العلاقات التي نقيمها مع رؤساء الدول الأفريقية، وإذا أعطى رئيس الجمهورية تفويضًا فسيكون ذلك لوزير خارجيته، أو خليته الدبلوماسية”.

ونقلت صحيفة “لوموند” عن مصادر متطابقة قولها إن بينالا قام مطلع كانون الأول/ديسمبر بزيارة قصيرة إلى نجامينا، وقال أحد المصادر:”كان برفقته ستة أشخاص في طائرة خاصة، وسددوا التكاليف ببطاقة ائتمانية”.

وبحسب “لا ليتر دو كونتينان” المتخصصة في شؤون أفريقيا في عدد 12 كانون الأول/ديسمبر، التقى بينالا شقيق الرئيس التشادي عمر ديبي الذي يشرف على الإدارة العامة للاحتياطي الإستراتيجي التشادي.

وقال الأليزيه:”ليست وقائع محققة، بل شائعات تُؤخذ على محمل الجد”، وأضاف:”مهما كانت الخطوات التي يتخذها بينالا فهو ليس موفدًا رسميًا ولا غير رسمي لرئاسة الجمهورية، وإذا قدم نفسه على هذا النحو فهو مخطئ”.

وقالت الرئاسة:”في حال لم يتم اتخاذ أي خطوة محددة من قبل الإليزيه للتأكد من حقيقة هذه الزيارة إلى أفريقيا، هناك تحقيق داخلي قد يثبت أن بينالا لم يتخذ مبادرة من هذا النوع”.

وذكرت وسائل إعلام أن بينالا التقى خلال الخريف في لندن رجل الأعمال “الكسندر جوهري” الصادرة بحقه مذكرة توقيف بناء على طلب قضاة تحقيق باريسيين يحققون في التمويل الليبي المفترض لحملة نيكولا ساركوزي في 2007.

وفي تشرين الأول/أكتوبر “نفى بينالا هذه المعلومات التي لا أساس لها” قبل الإقرار بأنه التقاه بحسب موقع “ميديابارت” الفرنسي.

وأقال الإليزيه بينالا في تموز/يوليو بعد تعرّضه لأشخاص على هامش تظاهرات في الأول من أيار/مايو في باريس.