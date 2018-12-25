التحالف بقيادة أمريكا يعلن شن ضربات جوية على متشددين في سوريا

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، اليوم الثلاثاء، إنه شن ضربات جوية، الأسبوع الماضي، أدت إلى تدمير منشآت يستخدمها تنظيم داعش المتشدد، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النصر على التنظيم، وقوله إنه سيسحب القوات الأمريكية من البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال التحالف إن هجماته، خلال الفترة من 16- 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، شملت ضربات جوية و”إطلاق نار منسق”، ودمرت منشآت لوجستية ونقاط تجمع يستخدمها التنظيم، وألحقت أضرارًا بقدرته على تمويل أنشطته، و”أزاحت عدة مئات من مقاتلي التنظيم من أرض المعركة”.

وقال نائب قائد التحالف، الميجر جنرال البريطاني كريستوفر جيكا: إن “تنظيم داعش يمثل تهديدًا حقيقيًا للغاية للاستقرار طويل الأمد في هذه المنطقة، ومهمتنا ما زالت كما هي، الهزيمة الكاملة للتنظيم”.

ويمثل هذا التصريح تناقضًا مع إعلان ترامب، الأسبوع الماضي، أن القوات الأمريكية نجحت في مهمتها وهزمت تنظيم داعش ولم يعد وجودها مطلوبًا في البلاد.

وأثارت أنباء الانسحاب انتقادات فورية من بعض الجمهوريين في الولايات المتحدة، الذين قالوا إن سحب القوات سيطلق يد روسيا وإيران اللتين تدعمان الرئيس السوري بشار الأسد.

وردًا على ترامب، قالت وزارة الخارجية البريطانية، الأسبوع الماضي، إن تنظيم داعش ما زال يمثل تهديدًا رغم أنه لم يعد يسيطر على أراضٍ.

وسحب القوات أيضًا قد يترك تحالف قوات سوريا الديمقراطية، الذي يضم أكرادًا وعربًا، مكشوفًا.

وكان تحالف قوات سوريا الأكثر فاعلية في قتال تنظيم داعش، لكنه الآن يواجه تهديدًا، إذ تدرس تركيا شن هجوم جديد في سوريا.