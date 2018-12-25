روسيا تطالب بـ”دور” لسيف الإسلام القذافي في ليبيا

قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، سيف الإسلام القذافي، “يجب أن يلعب دورًا” في المشهد السياسي الليبي، وفقًا لوكالة الإعلام الروسية.

وذكرت الوكالة أن “مندوبًا عن سيف الإسلام بعث رسالة إلى موسكو هذا الشهر حدَّد فيها أفكارًا لمستقبل سياسي لليبيا”.

وأشارت إلى أن “سيف الإسلام على تواصل مستمر مع روسيا”.

ونسبت الوكالة إلى بوغدانوف قوله: “ندعم الجميع. نعتقد أنه لا ينبغي عزل أحد أو إقصاؤه عن أداء دور سياسي بناء”.

وأضاف: “ولهذا السبب نتواصل مع كل الجماعات المتمركزة في غرب وشرق وجنوب البلاد.. يتمتع سيف الإسلام بدعم قبائل محددة في مناطق محددة من ليبيا وكل هذا ينبغي أن يكون جزءًا من العملية السياسية الشاملة بمشاركة القوى السياسية الأخرى”.

وتسعى القوى الغربية والأمم المتحدة لإجراء انتخابات في ليبيا العام المقبل بعد عقد مؤتمر وطني لمحاولة وضع نهاية للصراع في البلاد.

وقتل معمر القذافي بعد الإطاحة به في انتفاضة 2011. وكان البعض ينظر إلى سيف الإسلام، الذي احتجز بعد ذلك قبل الإفراج عنه في وقت لاحق، على أنه خلف إصلاحي محتمل لوالده في السنوات التي سبقت 2011 كما أنه لا يزال شخصية مهمة بين أنصار القذافي.