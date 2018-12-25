تركيا: عازمون على دخول شرق الفرات بسوريا في أسرع وقت

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الثلاثاء، إن بلاده “عازمة على العبور” إلى شرقي نهر الفرات شمالي سوريا في “أسرع وقت ممكن”.

وجاءت تصريحات أوغلو هذه وفقًا لما نقلت عنه صحيفة “حريت” المحلية.

وأكدت تركيا هذا الشهر، أنها ستشن عملية عسكرية في منطقة شرق الفرات.

وفي السياق، نقلت “الأناضول” عن أوغلو قوله إن “تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على استكمال اتفاقهما بشأن مدينة منبج السورية، بالتزامن مع استكمال الانسحاب الأمريكي من سوريا”.

وبموجب خارطة طريق منبج، اتفقت تركيا والولايات المتحدة على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية بالكامل من المدينة.

ونسبت شبكة “سي.إن.إن. ترك” إلى جاويش أوغلو، قوله إنه سيسافر إلى روسيا لبحث عملية الانسحاب خلال الأيام المقبلة.

والأسبوع الماضي أعلنت الولايات المتحدة سحب كل قواتها من شمال سوريا، الأمر الذي دفع أنقرة لتأجيل خططها.

وأوضحت الرئاسة التركية، أن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، “اتفقا يوم الأحد على التنسيق لتفادي فراغ في السلطة بسوريا”.