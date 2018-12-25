وفاة حاكمة ولاية مكسيكية وزوجها في تحطم هليكوبتر

قالت حكومة المكسيك إن حاكمة ولاية وزوجها عضو مجلس الشيوخ قتلا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في وسط البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مارتا إريكا ألونسو، وهي أحد رموز المعارضة والحاكمة الجديدة لولاية بويبلا، وزوجها السناتور رفاييل مورينو، وهو حاكم سابق لنفس الولاية، قتلا عندما تحطمت الطائرة أمس الاثنين في مكان ليس ببعيد عن بويبلا سيتي عاصمة الولاية.

وقال وزير الخارجية مارسيلو إبرارد على تويتر “لقد قلت مرحبا لمورينو في مجلس الشيوخ قبل أيام قليلة. من واتته منا الفرصة لمعرفتهما يشعر بالحزن والألم”.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر إن حكومته تحقق في الحادث.

ومن غير الواضح ما إذا كان الطيار قد لقي مصرعه ولا السبب وراء الحادث.

وأظهرت صور بثها التلفزيون بقايا الطائرة وهي مشتعلة وعمودا من الدخان وأشخاصا في موقع الحادث على ما يبدو.

كانت ألونسو عضوا بحزب العمل الوطني وهو من أحزاب يمين الوسط، وقد شغلت منصب حاكمة ولاية بويبلا أوائل الشهر الجاري بعد انتخابات محلية.

وكان زوجها مورينو حاكما لنفس الولاية من عام 2011 إلى عام 2017 وترأس حزب العمل الوطني في مجلس الشيوخ.

وتوفي عدد من ساسة المكسيك في حوادث طائرات في السنوات الماضية من بينهم وزراء داخلية اتحاديون في الفترة من عام 2008 إلى 2011.