متحدث باسم نتنياهو: إسرائيل ستجري انتخابات مبكرة في أبريل

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على “تويتر”، يوم الإثنين، إن إسرائيل ستجري انتخابات عامة في أبريل/ نيسان.

وأضاف المتحدث، نقلًا عن بيان صادر عمن وصفهم بـ”شركاء نتنياهو السياسيين”، بعد اجتماع لأعضاء الائتلاف الحاكم: “قرر زعماء الائتلاف بالإجماع حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة مطلع أبريل”.

وينبع القرار من أزمة داخل الائتلاف بخصوص مشروع قانون للتجنيد العسكري، يؤثر على إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد الإجباري.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، في أعقاب الإعلان عن انتخابات إسرائيلية تشريعية مبكرة، إنه “يسعى إلى تشكيل تحالف يميني مماثل للائتلاف الحالي”.

وأضاف نتنياهو، بعد الإعلان عن قرار قادة أحزاب الائتلاف الحكومي حل الكنيست وتقديم الانتخابات إلى بداية نيسان/ أبريل 2019، أنه “يأمل أن يكون الائتلاف الحالي لحكومته هو النواة للتحالف المقبل”.

ويعتبر هذا الائتلاف الأكثر تطرفًا ويمينية في تاريخ إسرائيل.

ويتولى نتنياهو رئاسة الوزراء لفترة رابعة ويحكم بأغلبية ضئيلة، وهي 61 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا، ويقود حزب الليكود اليميني.

وبمقتضى القانون الإسرائيلي، كان من الضروري إجراء انتخابات بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.