عمدة لندن يطالب إيران بالإفراج عن الناشطة نازنين زاغري

طالب عمدة العاصمة البريطانية لندن، صادق خان، الإثنين، السلطات في طهران، بالإفراج عن المعتقلة والناشطة البريطانية من أصل إيراني نازنين زاغري.

وتقضي زاغري عقوبة السجن مدة خمس سنوات في السجون الإيرانية؛ بتهمة “التآمر ضد النظام”، بعد حكم أصدرته محكمة الثورة بطهران، في 10 أيلول/ سبتمبر 2016.

وخلال اجتماعه مع زوجها ريتشارد راتكليف، أكد خان على “دعمه للإفراج عن نازنين، والتحاقها بعائلتها أثناء عيد الميلاد”.

واعتبر عمدة لندن أن “إدارة سجن زاغري استهزأت بالعدالة”، قائلًا إنه “لم تُتهم السيدة زاغري لمدة عامين، وسجنت دون أن ترتكب أعمالًا غير قانونية، وجميع التهم الموجهة ضدها واهية ولا أساس لها من الصحة”.

وقال خان: “عندما نقترب من عيد الميلاد، نطلب من المسؤولين الإيرانيين إطلاق سراح زاغري، والسماح لها بالعودة إلى أسرتها”.

ولا تعترف إيران بالجنسيات الأجنبية لمواطنيها في حال قررت اعتقالهم أو محاكمتهم.

واعتقلت زاغري في 26 من يونيو/حزيران 2016، من قبل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في محافظة كرمان جنوب إيران.