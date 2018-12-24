حكم بالسجن 7 سنوات لرئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف

أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات ضد رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، بتهم تتعلق بقضية فساد.

وكانت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد قضت، في الـ 6 من يوليو/ تموز الماضي، بسجن شريف لمدة 10 سنوات، على خلفيه اتهامات فساد ترتبط بملكية أسرته لشقق فاخرة في العاصمة البريطانية لندن.

ووصف شريف، في وقت سابق، محاكمته بأنها ذات دوافع سياسية.

وكانت المحكمة العليا في باكستان قضت، في الـ 28 من يوليو من العام الماضي، بعدم أهلية الرئيس شريف للبقاء في منصب رئيس الوزراء، على خلفية اتهامات فساد.