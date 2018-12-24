لافروف يحذر من حرب نووية بين روسيا وأمريكا

حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن اندلاع حرب نووية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية سيكون بمثابة كارثة على الإنسانية.

ويأتي تحذير لافروف في خضم تفاقم التوتر بين القوتين العالميتين، وتهدد الرئيس الأمريكي، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، متهمًا روسيا بانتهاكها، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وقال لافروف، خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، نُشرت الاثنين، إن “الصراع المسلح الذي يضم القوتين النوويتين الرئيستين؛ روسيا والولايات المتحدة، ستكون له عواقب كارثية على الإنسانية”.

وأضاف “لا شك في أنه لا يمكن أن يكون هناك فائزون في حرب نووية، ولا ينبغي إطلاق العنان لها مطلقًا”.

ولفت إلى أن “واشنطن وحلفاءها مهووسون بطموحاتهم الجيوسياسية الخاصة، وغير مستعدين للتكيف مع الحقائق العالمية التي لا تتغير لصالحهم، ومن هنا تولدت رغبتهم في اتخاذ نهج أكثر عدوانية من ذي قبل”.

وأردف: “تتفاقم الضغوط بشكل يمضي في مسار المواجهة، ويجري تجميد قنوات الحوار، وما يبعث على القلق بشكل خاص الخطوات الرامية إلى فسخ الاتفاقات الدولية الرئيسة بشأن الاستقرار الإستراتيجي”، منوهًا إلى أن “مثل هذا النزاع القائم على أدوات القوة، يؤدي حتمًا إلى مزيد من عدم التوازن في هيكل الأمن العالمي، ويسهم في سباق التسلح”.

وأشار الوزير الروسي إلى أن بلاده “تتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها، وفي الوقت نفسه، تأمل أن يسود المنطق السليم”.