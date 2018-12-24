كان مرشحًا لخلافة خامنئي.. وفاة المسؤول الإيراني البارز “آية الله” محمود الشاهرودي

توفي صباح اليوم الاثنين، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمود هاشمي الشاهرودي (70 عامًا)، بعد صراع مع المرض.

وقال رئيس تحرير وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية “كيان عبد اللهي” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، “عاجل .. وفاة آية الله هاشمي الشاهرودي”.

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، نقلت فجر اليوم، عن مصادر إيرانية، أن الوضع الصحي للشاهرودي، “متدهور جدًا”.

ومنذ السابع من يوليو/ تموز الماضي، أعلن مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني عن تدهور صحة رئيسه محمود الشاهرودي، وعقد جلساته في الأسابيع القليلة الماضية دون وجوده.

والشاهرودي هو أحد أعمدة النظام الإيراني، وكان يشار إليه على أنه خليفة محتمل للمرشد الأعلى، علي خامنئي، قبل أن تتدهور صحته مؤخرًا.