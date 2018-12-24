إيران تفرج عن ناشط بكفالة مالية بسبب معارضته للنظام

أفرجت السلطات الأمنية الإيرانية، عن الناشط الحقوقي “رضا خندان” زوج الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان “نسرين ستودة” المعتقلة منذ ال13 من يونيو/حزيران الماضي في سجن ايفين شمال العاصمة طهران.

وقال محمد مقيمي محامي رضا خندان لوكالة أنباء الحكومة الإيرانية “إيرنا”، اليوم الاثنين، إن “السلطات الأمنية أطلقت سراح موكله في وقت متأخر من مساء الأحد بكفالة مالية”، من دون أن يحدَّد مقدارها.

وأضاف مقيمي “أن الإفراج بكفالة عن موكلي رضا خندان جاء مع اقتراب سماع مرافعة الدفاع التي وافقت المحكمة عليها”.

وفي 4 من سبتمبر/أيلول الماضي، جرى اعتقال رضا خندان بتهمة التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام ومناهضة الحجاب.