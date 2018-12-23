مجلة “در شبيغل” ترفع دعوى على أحد صحفييها

أعلنت مجلة “دير شبيغل” الألمانية الأحد على موقعها الإلكتروني، أنها قررت متابعة الصحافي كلاس ريلوتيوس قانونيا، بعدما اكتشفت أنه استغل أحد مقالاته الملفقة للحصول على تبرعات من القراء.

حيث توصلت إدارة المجلة بعد تفجيرها لفضيحة الصحفي الملفق، برسائل عديدة من القراء، مفادها أن كلاس ريلوتيوس طلب منهم عن طريق البريد الإلكتروني التبرع لصالح الأطفال السوريين المشردين في الشوارع التركية، اعتمادا على مقال ملفق نشره في 2016 ، وزودهم برقم حسابه البنكي الشخصي.

وأكدت المجلة أنها “ستزود النيابة العامة بكل المعلومات التي حصلت عليها في إطار الشكوى التي تتقدم بها”.

واستقال الصحافي البالغ من العمر 33 عاما من المجلة الألمانية الشهيرة يوم 16 ديسمبر الجاري بعد تعاون دام 7 سنوات، بعدما اكتشفت إدارتها أنه اختلق في مقالاته الاستقصائية عددا من الأكاذيب و الشخصيات غير الموجودة.

وسبق لريلوتيوس أن فاز بجائزة صحفي السنة عام 2011 و. صحافي العام من محطة “سي إن إن” في 2014.