كنائس القدس: أفشلنا قانونًا إسرائيليًا لمصادرة أراضينا

أعلن بطاركة ورؤساء كنائس القدس نجاحهم في إفشال قانون إسرائيلي يشرعن مصادرة وتأميم أملاك وعقارات الكنائس في المدينة المقدسة.

وقال رؤساء الكنائس في بيان صحفي إنه “بعد محاولات عدد من أعضاء الكنيست لإلحاق الضرر بالمسيحيين عشية عيد الميلاد من خلال طرح قانون يشرعن مصادرة وتأميم أملاك وعقارات الكنائس للمرة الخامسة هذا العام، تمكن بطاركة ورؤساء كنائس القدس من تحقيق انتصار آخر من خلال تفعيل ضغط دولي على إسرائيل ودفعها لإلغاء طرح القانون”.

وأضاف البيان أن “أعضاء في الكنيست الإسرائيلي اقترحوا على اللجنة الوزارية للتشريع، مرة أخرى، القانون العنصري الذي يقيد حقوق الكنائس والمؤسسات المسيحية في حرية التعامل مع ممتلكاتها، ويهدد الدخل المادي من تلك الممتلكات والذي يدعم مهمة الكنيسة الإنسانية ورعاية الأماكن المقدسة”.

ووفقًا للبيان “هذه هي المرة الخامسة التي تقدم فيها اللجنة هذا التشريع تحت مسميات مختلفة لكن بالجوهر والأهداف نفسهما، إلا أن توقيت هذه المحاولة الأخيرة، قبل أيام قليلة من الاحتفال بميلاد المسيح، كان ينم عن عمل مقصود ينم عن انعدام الحس الإنساني والوقاحة”.

ولم يخف رؤساء الكنائس في بيانهم استمرار محاولات التقدم بهذا التشريع، مؤكدين مواصلتهم رفضه والعمل على محاربته مع الأطراف الدولية والدينية.

وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد، أعلنت في وقت سابق، أنها تسعى إلى سنّ قانون يهدف إلى مصادرة أراضٍ تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس، بادعاء “حماية” مبان أقيمت فيها و”يسكنها إسرائيليون”، وأن البطريركية الأرثوذكسية في القدس “باعت هذه الأراضي لمقاولين إسرائيليين”، وهو ما رفضته كنائس القدس جملة وتفصيلًا.