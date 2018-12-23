ترامب يُعلن عن خليفة مؤقت لوزير دفاعه المستقيل جيمس ماتيس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن باتريك شاناهان، نائب وزير الدفاع، “سيصبح القائم بأعمال وزير الدفاع من بداية يناير/كانون الثاني 2019”.

ويأتي حديث ترامب بعد أن قدم جيمس ماتيس استقالته يوم الخميس الماضي، بسبب اختلافات سياسية حوّل بعض القضايا، وعلى رأسها سوريا، وأفغانستان.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن باتريك شاناهان حقق إنجازات عريضة خلال فترة عمله كنائب لوزير الدفاع، وكذلك يحظى بسجل عظيم خلال عمله بشركة “بوينج”.

وشعر ترامب باستياء من الاهتمام الذي أحيطت به رسالة استقالة ماتيس، التي انتقد فيها ضمنًا سياسات ترامب الخارجية ومعاملته لحلفاء بلاده العسكريين بعد قرار الرئيس الانسحاب من سوريا.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” أنه من المتوقع أن تكون هناك مزيد من الاستقالات بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا.