نتنياهو يقاضي صحافيًا إسرائيليًا في “معاريف”

شرع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، بتقديم دعوى قضائية ضد الصحافي الإسرائيلي في صحيفة “معاريف” العبرية، بن كسبيت، مطالبًا إياه بدفع مبلغ 200 ألف شيكل “بعد الإساءة له”.

ووفقًا لصحيفة “إسرائيل اليوم”، المقربة من نتنياهو، وجهت الدعوى القضائية أيضًا ضد صاحب صحيفة “معاريف” إيلي آزور، والمحرر في الصحيفة دورون كوهين.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018، حيث تم نشر مقالة من 3 صفحات في طبعة صحيفة “معاريف” شملت “حقائق حول تورط نتنياهو بقضايا فساد“، لكن نتنياهو يقول إنها “غير صحيحة وصارخة، وإنها مجرد افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة”.

ويؤكد نتنياهو، أن “التقرير يعتبر كذبة سافرة تم نشره بدون أساس واقعي، ويشكل تشهيرًا خطيرًا به”.

وبحسب “إسرائيل اليوم” أرسل نتنياهو رسالة حادة إلى صحيفة “معاريف” وبن كسبيت، ورد الأخير بالقول:”إذا كانت القصة تزعجك كثيرًا، فعليك توضيح موقفك”.

يذكر أنه في العام الماضي أقام نتنياهو دعوى قضائية أيضًا ضد الصحافي بن كسبيت على خلفية مقال آخر، وتلقى تعويضًا بمبلغ 50 ألف شيكل، وإضافة إلى ذلك، اضطر بن كسبيت إلى الاعتذار علنًا لنتنياهو.