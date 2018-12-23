وكالة: تركيا ترسل تعزيزات عسكرية للحدود السورية

ذكرت وكالة “دمير أورين” التركية للأنباء، اليوم الأحد، أن أنقرة ترسل تعزيزات إلى حدودها مع سوريا، مشيرة إلى أن نحو مئة مركبة بينها شاحنات بيك أب مزودة بمدافع رشاشة وأسلحة، تشق طريقها إلى المنطقة.

وتأتي التحركات العسكرية بعد أيام من تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان، قال فيها إن بلاده ستؤجل عملية عسكرية مزمعة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، بعد أن قرَّرت الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.

وقالت الوكالة، إن الرتل التركي المتجه نحو بلدة كلس الحدودية في إقليم خطاي في جنوب تركيا يشمل دبابات ومدافع هاوتزر وأسلحة رشاشة وحافلات تقل أفرادًا من القوات الخاصة.

وأضافت أن جزءًا من العتاد العسكري والجنود سينتشرون في نقاط على الحدود، فيما عَبَر البعض إلى داخل سوريا عبر منطقة البيلي.

وتقع البيلي على بعد 45 كيلومترًا من مدينة منبج في شمال سوريا، والتي كانت سببًا للتوتر بين أنقرة وواشنطن. وتوصلت تركيا والولايات المتحدة في يونيو/ حزيران، لاتفاق يقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب من المنطقة لكن تركيا شكت من تأخر التنفيذ.

ونفذت تركيا عمليتين عسكريتين في سوريا أطلقت عليهما اسم “درع الفرات” و”غصن الزيتون” ضد وحدات حماية الشعب وداعش في شمال سوريا.