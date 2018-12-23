إيران تنفي إطلاق صاروخ على حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج

نفى قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اللواء علي رضا تنكسيري، قيام قواته بإطلاق صاروخ على حاملة الطائرات الأمريكية “جون ستينيس” في الخليج العربي، معتبرًا أن ما نُشر في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.

وقال تنكسيري لوكالة أنباء “فارس نيوز”، اليوم الأحد، إنه “لم يتم إطلاق أي صاروخ على حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج، وهذه كذبة افتعلتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية”، مضيفًا أن “الأمريكيين موجودين في المنطقة، لكنهم ليسوا في مياهنا، ولدينا معرفة كاملة عن المنطقة”.

وأوضح أن “القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تراقب عن كثب مياه الخليج وباقي المياه الأخرى وترصد التحركات كافة للدول الأجنبية التي تتواجد في المنطقة”، منوهًا إلى أن “واجبنا الدفاع عن مياه إيران والمنطقة برمتها”.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس”، أفادت أول أمس بأن سفنًا تابعة للحرس الثوري الإيراني أطلقت صواريخ باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية “جون ستينيس”، التي دخلت مياه الخليج لأول مرة عام 2001، دون تأكيد إصابتها.

وذكرت أن حاملة الطائرات دخلت مياه الخليج اليوم الجمعة، لأول مرة منذ هجمات الـ11 من سبتمبر في نيويورك وواشنطن عام 2001، مشيرة إلى أن السفن التابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تتابع حاملة الطائرات ومجموعة السفن المرافقة لها عن كثب، وأطلقت صواريخ باتجاهها بالإضافة إلى تحليق طائرة دون طيار بالقرب منها.

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأمريكي الذي يتواجد في مياه البحرين: “نسعى لجعل عملياتنا غير قابلة للتنبؤ إلى حد أكبر بالنسبة للخصوم”، وفي الوقت ذاته “قابلة للتنبؤ من الناحية الإستراتيجية للحلفاء”.

وتضم مجموعة السفن التي ترافق “جون ستينيس” الطراد الصاروخي “موبايل باي” والمدمرتين “ديكاتور” و”ميتشر” بالإضافة إلى غواصة ذرية.

وهذا أول دخول لحاملة طائرات أمريكية لمياه الخليج بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق حول برنامج إيران النووي.