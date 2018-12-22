توقع استمرار إغلاق مؤسسات الحكومة الأمريكية إلى ما بعد عيد الميلاد

من المتوقع إغلاق مؤسسات الحكومة الأمريكية جزئيًا خلال عطلة عيد الميلاد مع رفع مجلس الشيوخ السبت جلساته دون التوصل إلى اتفاق حول تمويل الإدارات.

وقال ميتش مكونيل زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ “سيعقد المجلس بعد ذلك جلسة شكلية الاثنين في الرابع والعشرين. ستكون الجلسة التالية يوم 27 كانون الأول/ديسمبر”.

واختتم مجلس الشيوخ الأمريكي يومًا تشريعيًا قصيرًا السبت وسيعقد جلسته التشريعية التالية يوم الخميس، في الوقت الذي واصل فيه المفاوضون البحث عن مخرج لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي الذي بدأ بعد منتصف اليوم.

ومع إغلاق ماكونيل جلسة مجلس الشيوخ، أبلغ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الصحفيين قائلًا إن المفاوضين “ما زالوا يتباحثون”.