مدعية إسرائيلية: أدلة قوية ضد نتنياهو في تهمة رشاوى

قالت المدعية القضائية الإسرائيلية، ليئات بن آري، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه أدلة قوية في تهمة تلقي رشاوى.

ونقلت “القناة 11” (رسمية)، الجمعة، عن “بن آري”، المدعية في جرائم الضرائب والاقتصاد، أن الأدلة ضد نتنياهو في “الملف 2000” هي الأخطر بين 3 قضايا يواجهها.

وأكدت “بن آري” أن الموقف القانوني من الملف 2000 واضح؛ “فهي قضية رشوة كلاسيكية تمامًا”.

وتتعلق القضية بمساومة نتنياهو لناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية عام 2009.

وعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية في المقابل التضييق على صحيفة “إسرائيل اليوم”، المقربة منه ومن حزبه “الليكود”، والمنافسة لـ”يديعوت أحرونوت”.

ويواجه نتنياهو أيضًا تهمًا مشابهة في إطار الملفين “1000” و”4000″، رفعت الشرطة والنيابة العامة بشأنها توصيات بمحاكمته، الأربعاء.

ويتوقع أن يبحث مكتب المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، خلال أيام، تلك التوصيات، لتحديد موقفه النهائي منها.

ونقلت القناة العبرية عن مكتب رئاسة الوزراء أن تصريحات “بن آري” تأتي في إطار ممارسة ضغوط على “مندلبليت”، والتأثير على قراره.

وفي سياق متصل، قالت القناة الثانية العبرية، الجمعة، إن النيابة العامة ترفض التوصل لحل وسط مع “سارة” زوجة نتنياهو، في تهم بـ”الخداع وخيانة الأمانة”، لإنفاقها نحو 100 ألف دولار من المال العام على وجبات طعام لمقر سكن العائلة، إضافة إلى الكذب في التحقيق، لزعمها عدم وجود طباخ.