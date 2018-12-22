روسيا تغلق المفاعل النووي السوفييتي “رقم 1”

قالت شركة الطاقة النووية الروسية، اليوم السبت، إن مفاعلًا نوويًا جرى بناؤه إبان عهد الاتحاد السوفييتي السابق، ويعرف بالمفاعل “رقم 1″، خرج من الخدمة بعد 45 عامًا من العمل.

وأوضحت شركة “روساتوم”، التي تسيطر عليها الدولة، أن المفاعل “رقم 1” في محطة “لينينغراد” للطاقة النووية، أغلق كما هو مخطط، حسب وكالة “أسوشييتد برس”.

وقالت الشركة، إن “المدة المتوقعة لتفريغ المكان من وقود اليورانيوم بالكامل ستستمر حتى عام 2023”.

وجرى افتتاح المفاعل عام 1973، وأصبح أول وحدة من نوع “أر بي إم كيه – 1000” التي شاع بناؤها في حقبة الاتحاد السوفييتي.

يذكر أن مفاعلًا من نفس النوع، انفجر بمدينة تشرنوبيل الأوكرانية، في أبريل/نيسان 1986، في أسوأ حادث نووي في العالم، وتلقت جميع المفاعلات تحسينات في السلامة بعد هذه الكارثة.

وتمتلك محطة “لينينغراد” للطاقة ثلاثة مفاعلات أخرى، بنيت إبان العهد السوفييتي من النوع نفسه، ومفاعلًا جديدًا من نوع “في في إي أر – 1200″، بدأ العمل في وقت سابق من العام الجاري.