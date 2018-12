هكذا غازل أردوغان الإيرانيين أثناء زيارة روحاني لأنقرة (فيديو)

View this post on Instagram

????حافظ خوانی اردوغان در حضور روحانی ????رئیس جمهور ترکیه سخنرانی اش در همایش تجاری ایران و ترکیه را با این شعر حافظ پایان داد: "درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد / نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد" ???? @GizmizTel ????