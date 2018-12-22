هكذا غازل أردوغان الإيرانيين أثناء زيارة روحاني لأنقرة (فيديو)

أقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أثناء زيارة نظيره الإيراني حسن روحاني لبلاده على قراءة أشعار باللغة الفارسية تأكيدًا على عمق العلاقة بين نظامي البلدين.

وقرأ أردوغان بعض أبيات الشعر للشاعر الإيراني الشهير حافظ الشيرازي، التي جاءت تعبيرًا عن الصداقة، ما لقى استحسان روحاني والوفد الإيراني المرافق له.

وتفاعل بعض المغردين الأتراك مع واقعة قراءة أردوغان للشعر الفارسي، إذ اعتبروا استشهاد الرئيس التركي بتراث غير التراث التركي ضمن سياسة يعتمدها الرئيس لتوطيد علاقته بالأطراف الأخرى لا سيما الإيرانيين.

ويؤكد أردوغان دومًا على رفض بلاده العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، إذ شدد في أكثر من مناسبة على عدم اتباع أنقرة عقوبات المنتجات النفطية والغاز على طهران، وعبر عن هذا بقوله: “من سيدفيء شتاءنا سوى غاز إيران؟”.

وكانت تقارير إخبارية أكدت في وقت سابق تورط رجال أعمال أتراك في عقد صفقات لاستيراد النفط الإيراني؛ رغم قوانين حظر شراء نفط طهران.

ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أنقرة الخميس الماضي في زيارة رسمية، حيث التقى بنظيره التركي وعددًا من المسؤولين.