إيران تعدم رجل أعمال بارزًا بتهمة “الإفساد في الأرض”

نفذت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، حكم الإعدام بحق رجل الأعمال البارز “حميد رضا باقري درمني”، بتهمة “الإفساد في الأرض واستهداف الاقتصاد”.

وأعلنت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل الأعمال المشهور بـ”رجل القطران” فجر اليوم السبت، بوصفه “أحد كبار المفسدين الاقتصاديين خصوصًا بعد إدانته بتشكيل شبكة اختلاس واحتيال ورشوة”.

وكانت المحكمة العليا صادقت في الـ9 من كانون الأول الجاري على حكم الإعدام الصادر ضد “باقري درمني” من قبل محكمة الثورة في طهران مطلع نوفمبر الماضي.

وفي الـ14 من نوفمبر الماضي نفذت السلطات الإيرانية، حكم الإعدام بحق “وحيد مظلومين حبيب الله” الملقب بـ”سلطان المسكوكات الذهبية”، ومساعده محمد اسماعيل قاسمي، بذريعة استهداف الاقتصاد، إذ تم اعتقال “وحيد مظلومين” في يوليو/تموز الماضي، بحوزته أطنان من الذهب، الأمر الذي رفع من أسعار الذهب في إيران لأكثر من خمسة أضعاف.