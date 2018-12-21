بريطانيا تُعلن عودة العمل في مطار جاتويك بعد فوضى “الدرون”

أعلنت السلطات البريطانية، عودة العمل في مطار “جاتويك”، بعد تعليق جميع الرحلات لمدة 24 ساعة، إثر تحليق طائرات دون طيار (درون) على مدار يومين فوق مدرج المطار.

وقال مسؤولون في المطار، بتصريحات صحفية، لقد تمت “إعادة تشغيل مدرج مطار جاتويك جنوب لندن، بشكل محدود أمام الرحلات صباح اليوم الجمعة، لأول مرة منذُ مساء الأربعاء الماضي”، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وأخفقت الشرطة في تحييد طائرة مسيرة (درون)، تسببت في إغلاق ثاني أكبر مطار في المملكة المتحدة، لأكثر من 24 ساعة.

وتسببت فوضى الطائرات المسيرة في إرباك كبير لأكثر من 120 ألفًا من المسافرين، قبل أيام من عطلة عيد الميلاد، وفق المصدر ذاته.

ولا يزال المحققون البريطانيون يحاولون معرفة الدوافع وراء الحادثة ومصدر تشغيل عدد من تلك الطائرات دون طيار.

بدورها استبعدت شرطة مقاطعة ساسكس (جنوب شرق) شبهة الإرهاب، واكتفت بالقول إنه “عمل متعمد”.

ووفقًا لـ”بي بي سي” تحقق الشرطة، في فرضية أن يكون نشطاء البيئة قد اختاروا تلك الطريقة للتعبير عن غضبهم.

يشار أنّ بريطانيا تحظر على مستخدمي الطائرات المسيرة (الترفيهية والاحترافية)، استعمالها قرب المطارات أو الطائرات أثناء تحليقها.

كما تلزم المستخدمين بأن تكون الطائرات المسيرة على مسافة 500 متر على الأقل من محيط المطار، مع حد أقصى للتحليق 400 قدم (123 مترًا تقريبًا).