بعد انسحاب أمريكا.. أكراد سوريا قد لا يحتفظون بسجناء داعش ويتطلعون لدور فرنسي

أعلن مسؤولان بارزان في أكراد سويا، اليوم الجمعة، صعوبة الاحتفاظ بسجناء تنظيم داعش، وتطلعهم إلى دور فرنسي في البلاد، بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وتأتي التصريحات الكردية، في سياق ردود الفعل على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيسحب قوات بلاده المتواجدة في شمال سوريا، والتي تتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد أساسها.

وقالت المسؤولة الكردية السورية الكبيرة إلهام أحمد “إن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد قد لا تتمكن من مواصلة احتجاز سجناء تنظيم داعش إذا خرج الوضع في المنطقة عن السيطرة”.

بدوره أفاد رياض درار الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية، الذي كان يتحدث بجانب إلهام خلال مؤتمر صحفي في باريس إنه “يأمل أن تلعب فرنسا دورًا كثر فعالية في سوريا بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية”.

وفي سياق متصل أعلن مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن تنظيم داعش “شن هجومًا اليوم الجمعة على مواقع القوات في منطقة هجين في جنوب شرق سوريا”.

وقال بالي على تويتر: “تشن داعش هجومًا ضخمًا.. اشتباكات عنيفة تجري هناك.. حررت قواتنا 35 بالمئة فقط من هجين”.